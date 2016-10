Rodungsstopp im Hunsrück: Rotmilan sorgt für Zwangspause

Merschbach. Der Bau von zwei Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Merschbach (VG Thalfang) verzögert sich. Die Naturschutzorganisation Nabu hat vor dem Verwaltungsgericht Trier auf den vorgesehenen Bauplätzen einen vorläufigen Rodungsstopp erwirkt.Grund ist der Streit um zwei Horste des Rotmilans in unmittelbarer Nähe der beiden geplanten Anlagen. Doch sind die beiden Horste beim öffentlichen Erörterungstermin im Juli im Merschbacher Gemeindehaus, als Einwände nach dem Bundesimmissionschutzgesetz öffentlich behandelt wurden, schon bekannt gewesen?

Aussagen unterscheiden sich

Das sagt der Nabu:

Darin unterscheiden sich die Aussagen des Nabu und des Unternehmens Abowind, das die beiden 200 Meter hohen Anlagen errichten will."Es fehlen im Gutachten der Projektierer zwei Milanhorste", sagt Cosima Lindemann vom Nabu in Mainz. Diese habe der Naturschutzbund allerdings erst nach dem Erörterungstermin in Merschbach entdeckt. Zwar seien diese 2016 nicht besetzt, sagt Lindemann. "Sie sind aber da." Der Nabu habe eine Karte mit den Standorten der beiden Horste an Abowind und die Kreisverwaltung geschickt und danach nichts mehr gehört. Die Behörde habe am 13. September eine Baugenehmigung erteilt, wogegen der Nabu nur 13 Tage später Widerspruch mit aufschiebender Wirkung eingelegt hat. Trotzdem habe die Kreisverwaltung einen vorzeitigen Baubeginn genehmigt. Dagegen hat der Nabu am 5. Oktober vor dem Verwaltungsgericht Trier einen einstweiligen Rechtsschutz beantragt, damit vor einer endgültigen Entscheidung desGerichts keine Arbeiten mehr erfolgen können und keine Tatsachen geschaffen werden, sagt Lindemann. Die beiden Horste seien in keinem Gutachten der Projektierer aufgeführt.Die Horste seien nicht neu, sondern bereits 2012 von Gutachtern kartiert und bis 2016 auf den Besatz von planungsrelevanten Vögeln kontrolliert worden, sagt Lena Fritsche, Pressesprecherin von Abowind. "Dabei wurde in der Zeit von 2012 bis 2016 in keinem einzigen Jahr ein Besatz durch Rotmilane festgestellt", sagt sie. Die Bedenken des Nabu seien bereits beim Genehmigungsverfahren vorgetragen, der Sachverhalt bereits im Erörterungstermin besprochen und im Genehmigungsverfahren beachtet worden, sagt sie. "Umso mehr überrascht uns die aktuelle Vorgehensweise und Argumentation des Nabu, die wir aus den dargelegten Gründen nicht für nachvollziehbar halten", sagt Fritsche.Die immissionschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der Windenergieanlagen sei zu erteilen gewesen, da die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen vorgelegen haben, sagt Manuel Follmann von der Kreisverwaltung. Die in der Begründung des Widerspruchs von Nabu aufgeführten Horste seien vom Antragsteller Abowind erfasst und bewertet worden. "Konkrete Hinweise auf betroffene Vogelarten konnten vom Widerspruchsführer nicht erbracht werden, so dass die sofortige Vollziehung im überwiegenden Interesse der Antragstellerin zu erteilen war", sagt Follmann.Wie geht es weiter? Derzeit sichtet das Trierer Verwaltungsgericht die Unterlagen und gibt den beteiligten Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme, sagt Pressesprecherin Christiane Verheul. Ein Termin, bis zu dem das Gericht über den Sachverhalt entscheidet, sei derzeit noch nicht absehbar.