Suchaktion mit traurigem Ende: Vermisste Seniorin stirbt bei Thalfang

Trauriges Ende einer großen Suchaktion: Am Montagabend war eine Bewohnerin eines Altenheims in Thalfang als Vermisst gemeldet worden. Die 82-Jährige, die sich in einem gesundheitlich schlechten Zustand befand, wie die Polizei Morbach mitteilte, hatte sich mit unbekanntem Ziel zu Fuß aus der Einrichtung entfernt.



55 Kräfte der Feuerwehren aus Thalfang, Bäsch, Hilscheid, Immert und Deuselbach, die Rettungshundestaffel des DRK aus Wittlich und die Rettungshundestaffel aus Zerf mit drei Suchhunden, ein Polizeihubschrauber der Landespolizei Hessen zur Unterstützung, die Polizei Morbach, ein Rettungswagen und ein Notarzt waren am Einsatz beteiligt.



Die Frau wurde zwischen den Ortslagen Dhronecken und Thalfang in einem Bachlauf liegend gefunden werden. Sie war stark unterkühlt, die Retter konnten der Frau nicht mehr helfen, sie starb kurze Zeit später am Ort, an dem sie gefunden wurde.