Tragfläche abgebrochen - Leichtflugzeug in Idar-Oberstein abgestürzt (Update)

Update 19:35 Uhr:



Wie die Polizei mittielt, konnte der verunglückte 59-jährige Pilot aus Luxemburg unverletzt von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus einer Höhe von ca. 20 Metern gerettet werden. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften und mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.



Zur Klärung der Unfallursache hat sich die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen eingeschaltet.

Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit wird das Leichtflugzeug erst am morgigen Sonntag durch Kräfte des THW aus dem Baum geborgen.



-------



Wie die Polizei mitteilt, war der Ultraleichtflieger zusammen mit drei weiteren Leichtflugzeugen um 15:30 Uhr in Frankreich gestartet, als plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache eine Tragfläche abbrach.



Die beiden anderen Flugzeuge konnten unbeschadet auf dem Flugplatz in Göttschied (Stadtteil von Idar-Oberstein) landen.



Derzeit versuchen Rettungskräfte den Piloten aus dem Wrack seines Flugzeuges, welches sich in einer Baumkrone in etwa 20 Meter Höhe befindet, zu retten.