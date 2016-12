Denn in den kommenden Tagen sei wieder Wärme angesagt, so dass der Schnee wieder schmelzen würde. Falls es in der nächsten Woche wieder kalt wird, möchte Hepp pünktlich zum Weihnachtsmarkt am Hunsrückhaus am Wochenende, 10. und 11. Dezember, die Schneekanonen anwerfen, "damit etwas Schneespaß da ist". Dies sei bisher aber lediglich für den Rodelhang angedacht, sagt er.