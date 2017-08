16 Jahre Kampf für vier Kilometer: Ab Mittwoch ist die B-51-Ortsumgehung in Konz-Könen befahrbar (Video)

Fünfeinhalb Jahre Bauzeit, 24 Millionen Euro Kosten, eine Verzögerung durch die Insolvenz einer Baufirma und zuvor der 16 Jahre lang währende Kampf einer Bürgerinitiative: Die B 51 neu, die Ortsumgehung für den Konzer Stadtteil Könen, hat eine lange Vorgeschichte. Heute wird sie offiziell für den Verkehr freigegeben.



Ab etwa 15 Uhr kann laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) ein Großteil des Verkehrs zwischen Saarburg, Konz und Trier über die neue, vier Kilometer lange Strecke fließen. Könen soll dadurch stark entlastet werden. Fuhren bisher mehr als 13.000 Autos und Laster über die teils sehr enge B-51-Ortsdurchfahrt, sollen es künftig fast 50 Prozent weniger sein. Auch auf anderen zentralen Straßen in der 18.000-Einwohner-Stadt Konz soll laut einer Prognose viel weniger los sein. Die Zahlen stammen aus einer lange angelegten Verkehrsstudie, die die Stadt Konz und der LBM beauftragt hatten.



Bevor weniger Autos in Könen unterwegs sind, wird heute zunächst gefeiert. Um 13 Uhr wird die Chefin des Landesbetriebs Mobilität in Trier, Edeltrud Bayer, die Gäste auf der neuen Straße an der Anschlussstelle zum Gewerbegebiet Granahöhe begrüßen. Die Zufahrt zu der Feier ist laut LBM nur über den Kreisel möglich, der die B 419 an die B 51 neu anbindet. Staatssekretär Andy Becht repräsentiert das Landesverkehrsministerium, der parlamentarische Staatssekretär Norbert Barthle den Bund. Nach deren Ansprachen wird symbolisch ein Band durchschnitten.



Anschließend sollen die ersten Autos über die neue Strecke rollen – darunter ein Cabrio, in dem Barbara Thiel sitzt, das mit 98 Jahren älteste Mitglied der Könener Bürgerinitiative. „Ich bin sehr froh, dass sie da ist“, sagt Thiel über die Umgehung. Ihre Freude teilt Vanessa Weidle. Die Leiterin der Könener Kita ist heute mit Kindern vor Ort, die beim Durchschneiden des Bandes helfen dürfen. Sie sagt: „Für uns ist es sehr schön, wenn die Umgehung da ist, weil dann weniger Laster in Könen unterwegs sind.“ So werde für Kinder der Weg zur Kita sicherer.



Alle seien noch eingeladen, im Könener Bürgerhaus mitzufeiern, sagt Hans-Michael Bartnick vom LBM Trier. Am Donnerstag wird die L 138 zwischen Konz und Wasserliesch mehrere Wochen gesperrt. So will der LBM testen, wie sich ein möglicher Rückbau dieser Landesstraße auswirkt. Aus LBM-Sicht wird sie nicht mehr benötigt, weil sich der Verkehr durch die B 51 neu auf andere Straßen verlagert.