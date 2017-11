85-Jähriger aus Konz-Könen bleibt verschwunden

Der Mann war am Sonntagmittag, 5. November, von seinem Haus nahe des Segelflugplatzes in Konz-Könen zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. An den folgenden Tagen haben Großaufgebote von Polizei, Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Technischem Hilfswerk vergeblich nach dem Mann gesucht.



Seit mehr als einer Woche sucht die Polizei ohne größere Einsätze nach dem Rentner. Sie sei auch schon mehreren Hinweisen nachgegangen, sagt Karl-Peter Jochem, Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, auf TV-Anfrage. Bisher jedoch erfolglos. Der Mann ist laut Polizei etwa 1,65 Meter groß und dünn.



Zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll er einen blauen Hut, einen grauen Parka, Jeans und schwarze Schuhe getragen haben. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen.