9-Jähriger wird in Konz-Roscheid angefahren - Polizei sucht Zeugen

Das Kind hatte mit seinem Fahrrad die Roscheider Straße unterhalb des Kreisels Roscheider Straße/ Seif-Wald-Ring fahrend fast gänzlich überquert, als er am Hinterrad von einem aus Richtung Kreisel in Richtung Konz fahrenden Auto erfasst wurde.



Der Junge kam zu Fall, wurde hierbei leicht verletzt und erlitt diverse Schürfwunden an Knie und Armen. Der Fahrer des dunkelgrauen Daimler-Benz, vermutlich mit luxemburgischen Kennzeichen, hielt an, sprach kurz mit dem Jungen und fuhr dann davon.



Im unfallbeteiligten Fahrzeug befand sich ein älteres Pärchen, etwa 60 bis 70 Jahre alt.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Konz zu melden.