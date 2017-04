Laut Angaben der Polizei seien in dem gefundenen Fleischstück zwei Schrauben eingerollt gewesen. Weitere vermeintlichen Köder seien bisher nicht gefunden worden, zur Herkunft kann die Polizei bisher keine Angaben machen.



Der Köder sei sichergestellt und zur weiteren Untersuchung dem Veterinäramt übergeben worden.



Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und fragt: „Wer kann Hinweise zu dem abgelegten Fleisch oder der Person machen, die das Fleisch abgelegt hat? Gibt es ähnliche Feststellungen an anderen Orten? Gibt es Geschädigte, deren Hunde einen solchen „Köder“ gefressen haben?“ Hinweise an die Kriminalinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290.