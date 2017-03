Aus dem Gefängnis und direkt wieder zurück: 26-Jähriger Einbrecher in Trier gefasst

Der Mann aus dem Kreis Trier-Saaburg sei in der Nacht zum Weiberdonnerstag durch Aufhebeln zweier Fenster in die Werkstatt eines Autoservice im Gewerbegebiet Konzerbrück in Konz-Könen gelangt. Dort habe er einen Mercedes.E.320 mit 224 PS gestohlen. Nur fünf Tage später, am Dienstag, hat eine Polizeistreife den Wagen auf der A 602 bei Trier erkannt.



An dem Fahrzeug seien gestohlene Kennzeichen montiert gewesen., heißt es. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug gesehen habe, sei er in Richtung Stadtmitte Trier geflüchtet. „Doch er konnte wenig später von Beamten der Polizeiinspektion Trier festgenommen und an die zuständige PI Saarburg überstellt werden“, sagt Harald Lahr, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion in Saarburg. Der mutmaßliche Autodieb habe die Tat bei der Vernehmung gestanden.



Einen Führerschein hat der laut Polizei einschlägig vorbestrafte Mehrfachtäter ebenfalls nicht. Und: „Der Mann hatte gerade erst eine längerfristige Haftstrafe verbüßt und wurde kurz nach seiner Entlassung rückfällig“, sagt Lahr. Deswegen muss er wegen eines Haftbefehls des Amtsgerichts Trier erneut ins Gefängnis.