Auto fährt Kind in Konz an  Elfjährige verletzt - Polizei sucht Fahrerin und Zeugen

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Mädchen am Morgen die Schillerstraße in Richtung Bahnhofstraße, um anschließend den Fußweg in Richtung Bahnhof Konz fortzusetzen. Nachdem sie fast die gegenüberliegende Straßenseite erreicht hatte, wurde sie von einem dunklen Kleinwagen erfasst, der auf der Schillerstraße in Richtung Paul-Magar-Platz (Kreisel) unterwegs war. Dies teilte die Polizei mit.



Das Kind sei dann zu Boden gestürzt und habe sich leicht verletzt. Die Fahrerin des dunklen Kleinwagens hielt laut Polizei zunächst an, setzte ihre Fahrt jedoch anschließend, nach kurzer Kontaktaufnahme mit dem Kind, fort.



Bei der Fahrerin handele es sich um eine Frau mittleren Alters mit dunklen Haaren und einer unauffälligen Brille.



Der Vorfall sei auch von einem Unfallzeugen in einem silberfarbenen Auto beobachtet worden. Dieser Zeuge habe ebenfalls angehalten, kurz mit der Fahrerin gesprochen und sich nach dem Befinden des Kindes erkundigt.



Beteiligte und auch Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Trier unter Telefon 0651/97793200 oder der Polizeiwache in Konz unter Telefon 06501/926810 in Verbindung zu setzen.