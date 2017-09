Auto prallt gegen parkende Fahrzeuge in Tawern: Fahrerin leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei befuhr die Fahrerin eines VW Golf in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.35 Uhr in Tawern die Straße "In der Acht". Hier prallte sie mit ihrem Auto aus bislang unbekannter Ursache gegen zwei parkende Autos. Anschließend kam ihr Fahrzeug quer auf der Treppe eines Hauses zum Stehen.



Die Fahrerin verletzte sich leicht. Da der Motor zu brennen begann und Rauch aus dem Auto aufstieg, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr hatte die Lage aber schnell im Griff. Die Schadenshöhe ist nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Saarburg, die Feuerwehren aus Tawern, Fellerich und Konz, das DRK aus Konz und Saarburg mit Notarzt.