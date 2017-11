Nach ersten Informationen war ein Auto von Zerf in Richtung Pellingen unterwegs, als er am Ausgang einer Kurve aus noch bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf den Rädern neben der Fahrbahn zum Stehen. Dabei wurde der Fahrer verletzt.



Im Einsatz waren die First Responder Lampaden/Pellingen, die Polizeiinspektion Saarburg, die freiwillige Feuerwehr aus Pellingen sowie das DRK Zerf und Saarburg mit Notarzt.