Bank in Konz verwehrt Auszahlung: 30-Jähriger wird gewalttätig - Zwei Polizeibeamte bei Festnahme verletzt

Nach bisherigen Informationen hat ein 30-jähriger Ägypter versucht, in einer Konzer Bank am Marktplatz Geld abzuholen. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde ihm die Auszahlung verweigert.



Daraufhin ging der Mann in die Verbandsgemeindeverwaltung und forderte einen Mitarbeiter auf, mit zur Bank zu gehen, um ihn zu legitimieren. Nachdem der Mitarbeiter dies ablehnte, zückte der 30-Jährige ein Messer und bedrohte den Mann damit. Gemeinsam mit einem Kollegen wehrte sich der Angegriffene.



Der 30-Jährige aus Ägypten stammende Mann flüchtete aus dem Rathaus und ging erneut in das Geldinstitut, um abermals Geld einzufordern. Als dies wiederum abgelehnt wurde und der Mann nach draußen ging, konnte er auf der Straße von den inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten festgenommen werden.



Dabei leistete der Mann heftigen Widerstand. Zwei Beamte wurden verletzt. Die Ermittlungen dauern an.