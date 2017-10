Brand in Kellerwohnung in Tawern (Fotos)

Innerhalb kurzer Zeit waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort und bestätigten einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die zwei Bewohner hatten die Kellerwohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.Unter schwerem Atemschutz drangen zwei Trupps in die Wohnung ein und begannen mit den Löscharbeiten. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.Laut Polizei war die Ursache ein Brand der Elektroheizung in der Wohnung. Von dort habe sich das Feuer auf die Möbel und den Rest der Wohnung ausgebreitet.Nachlöscharbeiten zogen sich sich noch eine Stunde hin. Das Gebäude wurde mit einem Überdrucklüfter rauchfrei geblasen.Die Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt, sie blieben unverletzt. In der Kellerwohnung entstand ein großer Sachschaden.Während des Einsatzes war die Kapellenstraße für den Verkehr gesperrt.Im Einsatz waren mehr als 35 Einsatzkräfte von FEZ, Führungsstaffel und Wehrleitung VG Konz. Die Feuerwehren aus Tawern und Konz, das DRK Konz und die Polizei Saarburg.