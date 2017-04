Nach bisherigen Informationen ist am späten Dienstagmittag ein Gebäude in einer Wochenendsiedlung oberhalb von Konz-Oberemmel in Brand geraten. Mehrere Wehren aus der Umgebung sind vor Ort, das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. Personen kamen demnach nicht zu Schaden.



Im Einsatz sind unter anderem Mitglieder der Berufsfeuerwehr Trier und der freiwilligen Wehren aus Konz-Könen, Niedermennig, Oberemmel, Wasserliesch, Oberbillig, Wiltingen und Saarburg. Weitere Infos folgen.