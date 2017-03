Deutsche Bahn investiert in Konz 1,2 Millionen Euro in neuen Bahnsteig

Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben am Montagabend in Konz die Pläne für den Ausbau des Haltepunkts Kreuz Konz im Konzer Doktor Bürgersaal vorgestellt. Zurzeit halten dort Züge, die zwischen Trier Hauptbahnhof und Luxemburg unterwegs sind.



Künftig können Bahnreisende durch den Bau eines zweiten Bahnsteigs auch in Züge einsteigen, die in Richtung Saarbrücken fahren wollen. Zudem soll ab 2024 eine neue Linie dort halten, die Konz und das Saartal an die Trierer Westtrasse anbindet. So könnte der Haltepunkt zum wichtigen Drehpunkt zwischen dem Saartal, Luxemburg und Trier werden.