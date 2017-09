Drogenfund: Cannabispflanzen in Wellen mit einem Verkaufswert von 10.000 Euro entdeckt

Das teilte die Polizei Saarburg am Freitag mit. Durch einen Hinweis seien zwei Kriminalbeamte der Saarburger Polizei auf den Fall aufmerksam geworden.



Vor Ort konnten die Zivilbeamten im Hinterhof des Anwesens ein Gewächshaus feststellen, welches augenscheinlich voll Cannabispflanzen gewesen sei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier und vorliegendem Durchsuchungsbeschluss durchsuchte die Polizei am vergangenen Mittwochmittag das Anwesen. Weitere Fachkommissariate der Kriminaldirektion Trier und ein Drogenspürhund wurden hinzugezogen. Dabei seien in dem Anwesen über 20 ausgewachsene Cannabispflanzen sichergestellt werden.



Gegen zwei - sich in einer Lebenspartnerschaft befindliche - Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



Eine der beiden Personen, ein Mann, der laut Polizei offenbar über einen „grünen Daumen“ bei der Pflanzenaufzucht verfüge, sei am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, er sitze nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der Verkaufswert der beschlagnahmten Cannabispflanzen belaufe sich nach Schätzung der Polizeibeamten auf mindestens 10.000 Euro.