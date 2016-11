Ermittler geben keine Details zu Razzia in Konz bekannt

Polizeiautos stehen am 02.11.2016 während einer Razzia vor einem Haus in Dresden (Sachsen). Mit einer Razzia sind Spezialkräfte der Polizei und Bundespolizei am Mittwoch in mehreren sächsischen Städten sowie in Thüringen und Rheinland-Pfalz gegen Asylbewerber vor allem aus Tschetschenien vorgegangen. 16 Beschuldigte stehen im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Foto: Tino Plunert/dpa Foto: dpa