Fahrrad und Auto kollidieren: 8-jähriges Kind in Schoden bei Unfall leicht verletzt

Der Unfall hat sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignet. Ein 8-jähriges Kind war mit seinem Fahrrad auf der Straße "Auf Heddert" in Schoden in Richtung Ortsmitte unterwegs. Eine Autofahrerin parkte zeitgleich ihr Fahrzeug rückwärts in die Hofeinfahrt ihres Anwesens in der gleichen Straße ein.



Als sich das Auto schon etwa ein Drittel der Fahrzeuglänge in der Hofeinfahrt befand, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrendem Kind. Dieses hatte laut Polizei offenbar versucht, hinter dem Auto über die Hofeinfahrt an diesem vorbeizufahren.



Das Kind stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Auto zu Boden. Dabei wurde es leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Saarburg gebracht.