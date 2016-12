Fast fertig: Konzer restaurieren Dampflok über zwei Jahre

Extra

Im Halbdunkeln einer DB-Werkshalle in Konz steht die restaurierte Tenderlok und wirkt, als könnte sie gleich losdampfen. Es ist nur eine Illusion, denn aus eigener Kraft kann diese Maschine nicht mehr fahren.Noch vor rund drei Jahren stand das Stück als ein Haufen Schrott auf seinem ehemaligen Platz an der Schillerbrücke. Zuletzt war das rund 80 Jahre alte Technikdenkmal für Kenner fast nur noch an seinen Umrissen als eine Personenzugtenderlok der Baureihe 64 zu erkennen.Schrott oder aufwendige Restaurierung? So hieß damals die Frage. Eine Gruppe von engagierten Konzern entschied sich dafür, die Maschine wiederherzurichten und gründete am 13. Dezember 2012 den Verein "Dampflokfreunde Konz". Fast auf den Tag genau vier Jahre später ist der Verein am erklärten Ziel: Am Mittwoch, 7. Dezember, wird die 58 Tonnen schwere Maschine in einer fast ganztägigen Aktion vom DB-Brückenlager zu ihrem neuen Standort an der Bahnhofstraße überführt und dort mit Schwerlastkränen auf das seit Monaten vorbereitete Gleisstück gesetzt. Letzter Akt: Mit Hilfe einer Straßenzugmaschine wird sie unter die ebenfalls schon lange vorbereitete Überdachung gezogen.Laut Vereinsvorsitzendem Winfried Manns ist dieser Wetterschutz der Hauptgrund, dass der Umzug nun unter "Volldampf" abläuft. "Die Einhausung an der Bahnhofstraße wird aus dem Leader-Programm der EU finanziert. Voraussetzung ist aber, dass wir die Lok noch vor Jahresanfang 2017 darunterstellen", sagt der Vorsitzende.Ganz fertig ist die Lok, die Manns und der vom Verein eigens eingestellte Schlossermeister Thomas Repplinger in der Halle präsentieren, aber nicht. Die langen Druckluftkessel der Knorr-Bremsanlage liegen noch in grauer Farbe daneben (sie kommen wieder rot lackiert an die Flanken der Lok), Leitern am Tender müssen noch montiert werden, ebenso die Frontlampen und das wichtige Typenschild "064 393-02", das wieder an der Front der Rauchkammertür unter dem Kamin platziert wird. Weitere kleinere Arbeiten sollen im Frühjahr 2017 am neuen Standort folgen.Die Gesamtmontage auf dem DB-Gelände hatte mit Hilfe eines Schwerlastkrans schon am 15. November stattgefunden. Dabei wurden der restaurierte Kessel, die seitlichen Wasserkästen und das Führerhaus mit Tender auf das ebenfalls aufgearbeitete Fahrwerk gesetzt.Das Führerhaus mit seinem gewölbten Dach, das diesem Loktyp einst den Spitznamen "Bubikopf" einbrachte, ist der einzige Nachbau nach alten Vorlagen. Das Originalführerhaus war total vom Rostfraß zerstört. Einen besonderen Dank im Namen des Vereins richtet Manns an die Leute der DB-Brückenmeisterei, allen voran Peter Heimes und Georg Dolwett, denn "die haben in den vergangenen Monaten viel Geduld mit uns gehabt und manchmal selber mit angefasst".: Laut Vorsitzendem Winfried Manns haben die Arbeiten und das Material bisher 180 000 Euro gekostet. Darin enthalten sind die Lokrestaurierung sowie der Überbau und das Gleisstück an der Bahnhofstraße. Die 50 000 Euro für die Überdachung kommen aus dem EU-Leaderprogramm. Alle anderen Kosten haben die Dampflokfreunde mit Eigenmitteln, Sponsorengeldern und gesponserten Dienstleistungen gedeckt. Doch der Verein braucht auch Mittel, um das Denkmal unterhalten zu können. Dabei hilft nun die Volksbank Trier: Auf ihrer Webseite kann man fünf Euro spenden. Auf jede Fünf-Euro-Spende legt die Bank zehn Euro drauf. f.k. Hier geht’s zur Spendenseite: