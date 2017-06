Frau auf Supermarkt-Parkplatz in Konz angefahren

(Konz) Aus bislang unbekannter Ursache wurde am Donnerstagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Domänenstraße in Konz eine Frau angefahren. Dabei wurde die Frau verletzt.