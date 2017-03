Keine Straße, kein Möbelhaus und keine Betonwüste durch ununterbrochene Wohnbebauung: Wer den Gerüchten geglaubt hat, die über die Flächen zwischen der Fischersmühle und dem Jeuchental umgingen, wird enttäuscht sein. Denn das Konzept sieht vor, dass der Konzer Bach an die Oberfläche geholt wird und dass ein großer Park entsteht, in dem zum Beispiel Fitnessgeräte aufgestellt werden könnten.



Der Bau eines Bolzplatzes und eines Jugendzeltplatzes sind genauso möglich wie der Bau eines Verkehrsübungsplatzes neben dem Parkplatz fürs Gymnasium.



Die Zahl der Parkplätze am Schwimmbad soll laut Bürgermeister Karl-Heinz Frieden erhalten bleiben. Es stehe noch nicht fest, ob auf dem Grundstück der abgerissenen Fischersmühle neue Wohnbebauung hinkomme, sagte er bei der Sitzung.



Die 15 anwesenden Bürger waren positiv überrascht von der vorgestellten Planung.



Ein ausführlicher Bericht folgt.