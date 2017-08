Zu einem angeblichen Gasaustritt kam es am Donnerstagabend gegen 21.34 Uhr in der Domänenstraße in Konz. Nach Auskunft der Feuerwehr sollte es aus einem unterirdischen Gastank zischen und nach Gas riechen. Nach ersten Messungen konnte aber Entwarnung gegeben werden. Es konnte nichts festgestellt werden. Was die eigentliche Ursache war, ist unklar. Im Einsatz war die Feuerwehr Konz.