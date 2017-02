Gericht verhandelt Schlägerei in Konz: Autofahrer soll 80-Jährigen an einer Baustelle angegriffen haben

An einer Baustellenampel soll der 81-jährige Saarländer angegriffen worden sein. TV-Foto: Matthias Willems

(Konz) Ein 24-jähriger Mann muss sich am Donnerstag ab 9 Uhr vor dem Amtsgericht Saarburg wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung verantworten. Der Saarburger soll laut Anklage einen 80-jährigen Autofahrer an einer Baustellenampel in Konz beleidigt, bespuckt und durch die Fensterscheibe dreimal ins Gesicht geschlagen haben.