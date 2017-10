Großangelegte Fahndung: Polizei nimmt bewaffneten Mann in Konzer Innenstadt fest

Nach einer großangelegten Fahndung hat die Polizei am Mittwoch in der Konzer Innenstadt einen 21-Jährigen festgenommen. Dem Mann wird ein Körperverletzungsdelikt vorgeworfen.



Bereits am Dienstagabend hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er den 21-Jährigen in der Konzer Innenstadt gesehen habe. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann einen Rucksack mit mehreren Waffen, wie Messern und Schlagstöcken mit sich führte.



Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, an der sich Beamte der Polizeiinspektionen Saarburg und Trier sowie der Bundespolizeiinspektion Trier beteiligten. Ab Mittwoch beteiligten sich schließlich auch Spezialkräfte der Polizei an der Fahndung, die sich auf das Konzer Stadtgebiet konzentrierte.



Gegen 14.30 Uhr nahmen die Beamten den 21-Jährigen in der Konzer Innenstadt fest. Die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Saarburg dauern an.