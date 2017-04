Großeinsatz in Konz: 100 Liter Salzsäure laufen in Industriebetrieb aus, keine Verletzten

Laut Boris Krebs, Pressesprecher der Feuerwehr VG Konz haben die Mitarbeiter alles richtig gemacht. Nachdem erkannt wurde, das der Gefahrstoff ausgetreten war, haben die Mitarbeiter umgehend die betroffene Halle verlassen und haben den Notruf abgesetzt.Die Feuerwehr sperrte zunächst den Gefahrenbereich ab und richtete eine Sicherheitszone ein. In Spezialanzügen und unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte zu dem Salzsäureleck und besprühten dieses mit Wasser. In der flüssigen Phase löst sich Salzsäure bei Kontakt mit Wasser auf.Es folgte die Suche nach dem Leck, um dieses zu schließen. Hierbei kamen mehrere Einsatzkräfte in ihren Spezialanzügen zum Einsatz. Wenn ein Atemschutztrupp seine Arbeit beendet hat, müssen die Kräfte in einem Zelt unter Duschen die kontaminierten Anzüge abwaschen. Diese Arbeiten sind zeitaufwendig, deshalb dauerte der Einsatz mehrere Stunden.Verletzt wurde niemand. Eine Schadenhöhe stand noch nicht fest.Im Einsatz waren etwa 70 Kräfte der FEZ, Wehrleitung und Führungsstaffel der VG Konz. Die Feuerwehr Konz, Teile des Gefahrstoffzuges Trier-Saarburg, die Dekongruppe Wincheringen und der ABC-Erkunder. Zudem das DRK Konz zur Bereitstellung und die Polizei.