Der Jungwinzer Florian Michels ist Kellermeister der Domaine Thill, das zur Kellerei Bernard-Massard in Grevenmacher gehört. Er ist gebürtiger Oberemmeler.



An der Saar machte in dem von der Stadt Konz ausgeschriebenen Wettbewerb das Weingut König Johann aus Konz-Filzen das Rennen. Anfang des Jahres waren die Geschwister Dennis, Nicole und Sarah Schmitt in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Für den Weinausbau sind die drei schon seit längerem mitverantwortlich.