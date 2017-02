Konz bleibt die Stadt der Baustellen

Meinung

Gut, dass sich was tut, aber …

Extra

Konz Fragt man die Konzer danach, was sie gerade am meisten nervt, folgt regelmäßig eine Antwort: "Die Baustellen in der Stadt!" Mit der Domänenstraße und der Brunostraße sind gleich zwei wichtige Zufahrtsstraßen zum Zentrum betroffen. Doch auch die Bahnhofstraße ist eine Dauerbaustelle. Eine weitere kommt bald in der Saarstraße hinzu.Die Hauptstraße in Karthaus (Karthäuser Straße, Trierer Straße, Brunostraße) ist seit August 2014 fast ununterbrochen eine Baustelle. Zurzeit laufen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt. Der Pressesprecher der Stadt Konz, Michael Naunheim sagt: "Hier soll in den nächsten Wochen ein Teil der Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden." Da sich in diesem Bauabschnitt die einzige Tankstelle von Konz befinde, sei der Bauabschnitt in zwei Phasen aufgeteilt worden sei, erklärt Naunheim. So könne immer ein Zugang zur Tankstelle gewährleistet werden.Der dritte und der vierte Bauabschnitt zwischen der Hubertusstraße und dem Ortsausgang Karthaus wurden laut Verwaltung gemeinsam beauftragt. Die Bauzeit war ursprünglich von Frühjahr 2016 bis Dezember 2017 vorgesehen. "Aufgrund von unvorhersehbaren und umfangreichen Kanalerneuerungsmaßnahmen verlängert sich die Bauzeit bis Sommer 2018", sagt Naunheim.Gegenüber von Karthaus auf der anderen Seite der Gleise liegt die K 134. Die mit Schlaglöchern übersäte Kreisstraße wird in drei Abschnitten saniert. Der erste Abschnitt zwischen dem Rewe-Kreisel und dem Lidl-Kreisel wurde 2015 saniert. Zurzeit sind die Arbeiter mit dem zweiten Abschnitt zwischen dem Lidl-Kreisel und der Straße Am Kirschberg fast fertig: Sie werden laut Naunheim voraussichtlich im April abgeschlossen.Vorbei ist es dann jedoch nicht: Derzeit bereitet der Landesbetrieb Mobilität die Ausschreibung zur Sanierung des dritten Bauabschnitts vor. Laut Naunheim lässt der Kreis Trier-Saarburg, der für die Sanierung zahlt, auf der Bergseite einen neuen Gehweg zwischen der Straße "Am Kirschberg" und dem bestehenden Gehweg oberhalb des Bahnhofs Konz-Karthaus anlegen. Auch der bestehende Bürgersteig bis in den Bereich der Adolf-Kolping-Siedlung werde erneuert. An der Straßenbrücke über die Bahnstrecke in Karthaus wird laut Naunheim zudem eine Überquerungshilfe für Fußgänger gebaut.Die Verbandsgemeindewerke Konz wollen in dem Bereich Wasserleitungen erneuern. Die Stadt Konz hat laut Naunheim vor, wie beim zweiten Bauabschnitt die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Das sei aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig, sagt Naunheim. Auch der Friedhof in Karthaus werde in diesem Rahmen mit neuen Laternen ausgestattet.Die Arbeiten in der Bahnhofstraße können laut der Konzer Verwaltung möglicherweise früher als geplant abgeschlossen werden. Der Bauabschnitt zwischen Schiller- und Brückenstraße ist schon fertig. Zuletzt haben die Arbeiter dort Bäume gepflanzt und Straßenschilder aufgestellt.Naunheim erklärt weiter: "Von der Brückenstraße aus wurden aktuell die Straßenbauarbeiten wieder aufgenommen." Zeitgleich werde an den Leitungen im weiteren Verlauf der Bahnhofstraße in Richtung Saarstraße gearbeitet. So sei es möglich, dass das Gesamtprojekt früher fertig werde. Ursprünglich sollte das es bis zum Herbst 2017 abgeschlossen werden.Es ist gut, dass so viele Straßen in Konz saniert werden. Das wertet die Stadt insgesamt auf. Aber es ist nicht gut, dass die Planungen - vor allem im Fall der parallelen Arbeiten in Karthaus und an der Domänenstraße - nicht besser koordiniert sind. Da wäre es schön, wenn eine langfristige Planung erstellt würde, statt einfach dann loszulegen, wenn die Kommunalaufsicht oder das Land gerade Geld freigegeben haben. Doch die verschiedenen Behörden von der Stadt bis zum Land schieben immer wieder das Argument der unterschiedlichen Zuständigkeiten vor, um zu erklären, warum es hakt. Das Argument greift aber nur bedingt. Denn verbindliche Absprachen müssen behördenübergreifend funktionieren. Wenn das nicht klappt, muss langfristig eine übergeordnete Planungsstelle dafür sorgen, dass parallele Baustellen eine Stadt nicht lahmlegen.Dieses Jahr soll auch die Ortsdurchfahrt in Kommlingen saniert werde. Losgehen soll es dort in der zweiten Jahreshälfte, wahrscheinlich im September. Auch die Landesstraße 137, die Saarstraße, muss noch auf Landeskosten saniert werden. Dort könnten die Arbeiter laut der konzer Verwaltung in der zweiten Jahreshälfte loslegen, wenn alles nach Plan verläuft.