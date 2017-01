Konzer Bürgermeister ist jetzt Chef des Gemeinde- und Städtebunds

Mit Übernahme der Geschäftsführertätigkeit beim Gemeinde- und Städtebund wird Dr. Karl-Heinz Frieden aus seinen Bürgermeisterämtern (Stadt und Verbandsgemeinde) in Konz ausscheiden. Die Bürger müssen dementsprechend neu wählen.



Hinsichtlich seines beruflichen Wechsels erklärt Frieden: „Insbesondere seit meiner Wahl zum hauptamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Konz und später zum Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Konz hatte ich regelmäßig Kontakt zum Gemeinde- und Städtebund.“ Mit der Zeit habe es sich verstärkt in die Lobbyarbeit des Verbandes einbringen können und zunächst im regionalen Bereich mitgewirkt.



Friedens Vorgänger in Mainz, Winfried Manns, seit 1. Oktober 2008 Geschäftsführer des Verbandes, tritt zum Jahresende 2017 in den Ruhestand.



Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz vertritt die kommunalen Interessen gegenüber Landtag, Landesregierung, Ministerien und Öffentlichkeit. Darüber hinaus informiert und berät er seine Mitglieder, die ca. 2,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Landes repräsentieren.



Bezogen auf die Geschäftsführertätigkeit in Mainz stellt Frieden fest: „Vor den Herausforderungen der neuen Aufgabe habe ich großen Respekt. Dabei ist mir für eine erfolgreiche Arbeit stets die enge Verbindung zu den Mitgliedern wie auch die gute Vernetzung und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen Ebenen und zwischen ehren- und hauptamtlichen Bereichen wichtig.“