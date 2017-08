Konzer Rat fordert Tunnel oder Brücke

Etwas aufgekratzter als in anderen Stadtratssitzungen kommt der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernhard Henter nach der Fraktionssitzung in den Sitzungssaal. Es werde noch einen neuen Tagesordnungspunkt geben, der wohl einstimmig verabschiedet werde, sagt er vieldeutig. Schon vorher haben FWG und CDU die SPD und die FDP in ihre Pläne eingeweiht und um Zustimmung gebeten.Nachdem alle Ratsmitglieder auf ihren Plätzen sitzen, stellt Henter den Antrag vor: "Wir halten es für erforderlich, dass zwischen der K 134 (Domänenstraße) und dem Luxemburger Damm (Zubringer zum Möbel-Martin-Kreisel) ein Tunnel oder eine Brücke gebaut wird." Nur so könne die Konzer Innenstadt vom Verkehr entlastet werden. Später stimmt der Rat mit allen Stimmen der CDU, SPD, FWG und FDP dem Antrag zu. Nur die beiden Mitglieder der Grünen enthalten sich.Die Befürworter berufen sich bei ihrer Argumentation auf die Verkehrsstudie, die das Planungsbüro V-Kon schon im April im städtischen Bauausschuss vorgestellt hatte. Einer der Hauptverkehrsknotenpunkte in der Stadt Konz ist demnach die Schillerstraße. Dort sind täglich mehr als 17 000 Autos unterwegs - mitten in der Konzer Innenstadt.Eine weitere Brücke oder ein Tunnel über die Gleise sei die einzige effektive Lösung der Probleme, hieß es im Bauausschuss. So könnten zum Beispiel die im Osten von Konz gelegenen Wohngebiete Berendsborn, Roscheid und Im Canet besser an die Innenstadt und die B 51 angebunden werden. Bis zu 9000 Fahrzeuge könnten so von der Schillerstraße auf die neue Strecke zwischen der K 134 und dem Luxemburger Damm verlagert werden ("Nur ein Tunnel hilft der Stadt", der TV berichtete am 8. April).Henter argumentiert im Stadtrat ähnlich wie damals im Bauausschuss: "Man stelle sich vor, die Schillerbrücke müsste saniert werden - dann wäre Konz eine geteilte Stadt." Weil der Bau eines Tunnels oder einer Brücke keine Kleinigkeit sei, müsse die Verwaltung möglichst frühzeitig die Planung auf den Weg bringen und sich um Zuschüsse bemühen. Konkret soll die Verwaltung die Aufnahme ins Straßenbauprogramm des Landes Rheinland-Pfalz beantragen.Die anderen Fraktionen stimmen dem CDU-Politiker zu. Jens Tossing von der SPD sagt zum Beispiel: "Es führt langfristig kein Weg an einer neuen Querung vorbei." Er stellt für die Zustimmung der Sozialdemokraten aber eine Bedingung. Der Bau einer Brücke oder eines Tunnels sei nicht zeitnah zu realisieren. Das sehe man zum Beispiel daran, wie lange der Planungs- und Umsetzungsprozess beim Bau der Könener Ortsumgehung gedauert habe.Erste Ideen gab es 1962, fertig war die Straße 2017 (der TV berichtete). Deshalb müsse die Verwaltung sich parallel um Konzepte kümmern, kurz- und mittelfristig den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren.Der öffentliche Nahverkehr müsse verbessert, der Autoverkehr reduziert werden. Um eine möglichst breite Basis für den Antrag zu schaffen, nehmen die anderen Fraktionen einen entsprechenden Satz in den Beschluss auf.Obwohl Henter in der Sitzung betont, dass es seiner Partei bei dem Beschluss nur um die Sache gehe, befeuert die CDU auch den Wahlkampf ihres Bürgermeisterkandidaten: des hauptamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Konz, Joachim Weber. Dieser fordert in seinen Standpunkten auf der Homepage eine "zusätzliche Straße zur Entlastung des Stadtzentrums".Bei der Wahl zum Konzer Stadtbürgermeister kandidieren neben Weber noch Sascha Gottschalk (Die Grünen) und Jens Tossing für die SPD. Auf VG-Ebene schickt die SPD mit Yvonne Mich einen zweite Kandidatin ins Rennen, während die Grünen und die CDU für eine Personalunion von Stadt- und VG-Bürgermeister sind.Eine Verkehrsstudie belegt, dass Konz eine neue Bahnbrücke braucht, um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. Deshalb ist es richtig, dass der Stadtrat überparteilich einen Antrag verabschiedet, der die Realisierung des Projekts auf den Weg bringt. Allerdings wurde die Studie schon im April vorgestellt. Der Bau einer Brücke ist zudem ein langfristiges Projekt. Es gibt weder Pläne noch sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Trotzdem bringt die CDU den Antrag in der letzten Stadtratssitzung vor den Wahlen zum Stadt- und VG-Bürgermeister am 24. September ein. Dabei wäre dies auch im Mai oder Juni möglich gewesen - direkt nach Vorstellung der Studie im April. Und zufällig fordert der CDU-Kandidat den Bau der Straße in seinem Wahlprogramm. Da mag der Zeitpunkt des Antrags wohl kaum willkürlich sein, auch wenn der Fraktionsvorsitzende versichert, dass es seiner Partei nur um die Sache gehe. Dass der Antrag zugleich ein Schachzug im Wahlkampf ist, ist offensichtlich, aber nicht schlimm. Denn die CDU ist auf die SPD zugegangen, indem sie deren Forderung nach neuen Konzepten für den öffentlichen Nahverkehr aufgenommen hat. So haben alle Beteiligten trotz des unglücklich gewählten Zeitpunkts ein gutes Ergebnis erzielt. Ob nun irgendwann wirklich ein Tunnel oder eine Brücke gebaut wird, liegt jedoch nicht in den Händen der Konzer Politik. Denn Konz kann sich dieses Projekt alleine schlichtweg nicht leisten.