Konzer Stadtrat geschlossen für Videoüberwachung

Neben dem Auftrag an die Verwaltung, der auf einem Antrag der CDU basiert ( „CDU will Kameras am Hauptbahnhof“ , TV vom 7. Februar), hat der Stadtrat die Anregung der SPD aufgenommen, im Haupt- und Finanzausschuss ein umfassendes Sicherheitskonzept für das gesamte Stadtgebiet zu erarbeiten. Dabei soll es auch um die Installation stadteigener Überwachungskameras gehen.Stadtratsmitglied Rainer Schons (CDU) merkte an: „Keiner will einen Kontrollstaat haben! Die Daten sollen nur 48 Stunden gesichert und verwendet werden, wenn wirklich etwas passiert ist.“ Seine Fraktion hatte den Antrag wegen einer Schlägerei am Bahnsteig gestellt, die sich am Silvesterabend ereignet hat. Die Bundespolizei hat den Fall bisher nicht aufgeklärt.