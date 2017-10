Konzer wehren sich gegen den Bahnlärm (Video)

„Wir sind nicht gegen die Bahn“, sagt Ralf Richardt. „Aber für Lärmschutz.“ Er wohnt in der Alten Straße in Konz. Der 54-Jährige hat sich mit seinen Nachbarn zur Interessengemeinschaft Alte Straße zusammengeschlossen.



Die zwölf Erwachsenen und drei Kinder leben direkt an zwei Gleisen. Eines kommt vom Trierer Hauptbahnhof, das andere von der Weststrecke in Trier. Die Gleise führen dann über die Obermosel-Strecke und bis nach Apach (Frankreich). Das Problem ist aus Sicht der Anwohner, dass der Güterverkehr in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Nachts seien zum Teil schwere Züge im Fünf-Minuten-Takt unterwegs, erzählt er. Weil direkt vor den Häusern eine Weiche und die Trasse auf Höhe des ersten Stockwerks liege, sei das besonders laut, beklagen die Anwohner im Gespräch mit dem TV.



Richardt misst in seinem Haus regelmäßig die dabei entstehenden Lärmpegel. 92 Dezibel kämen dabei rum – das entspricht der Lautstärke eines schweren Lastwagens, der direkt an einem vorbeifährt. Für Lärmschutz hat die Bahn in dem Bereich bisher nicht gesorgt, obwohl die Strecke ins freiwillige Lärmsanierungsprogramm der Bahn aufgenommen wurde. Nun schöpfen die Anwohner Hoffnung, dass doch noch etwas passiert. Wenn die Bahnbrücke saniert werde, könne die Bahn ja endlich etwas in Sachen Schallschutz tun, sagt Richardt. Er hat im Auftrag der IG alle Konzer Stadtratsfraktionen, den Landrat, den Bürgermeister und natürlich auch die Bahn angeschrieben.



Allerdings hört sich sein vorläufiges Fazit eher frustrierend an: „Wir fühlen uns von der Bahn und der Politik im Stich gelassen“, sagt er. Laut der Deutschen Bahn laufen zu mehreren Bahnstrecken in Konz zurzeit schalltechnische Untersuchungen. Das zeigt ein Blick auf eine Lärmsanierungskarte auf deren Homepage (www.deutsche-bahn.com) unter dem Punkt Infrastruktur. In der Alten Straße sind aber vorerst keine konkreten Schritte geplant. Eine Bahnsprecherin erklärt auf TV-Anfrage, dass die Brücke ab Ende September 2018 saniert werde. „Im Bereich der Alten Straße Konz sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen geplant“, sagt die Konzernsprecherin. Allerdings verspricht sie: „Wir werden die betreffende Weiche besonders begutachten. Danach können wir sagen, ob beziehungsweise was wir tun können.“



Allgemein verweist die Bahn auf ihr Lärmsanierungsprogramm, das 1999 in Kraft getreten ist (siehe Info). Um weniger Bahnlärm zu verursachen, werden seit 2001 auch die Güterwagen der Bahntochter DB Cargo mit sogenannten Flüsterbremsen ausgestattet. Dabei handelt es sich um Verbundstoffsohlen, die leiser sind als die herkömmlichen Räder der Güterwagen. Ende 2016 waren laut Bahn 32 000 Güterwagen damit ausgestattet. Das entspricht laut Bahn 50 Prozent der in Deutschland eingesetzten Wagen. Ende 2017 sollen es rund 40 000 Güterwagen sein. „Bis Ende 2020 werden alle relevanten Güterwagen der DB Cargo (insgesamt rund 64 000) leise verkehren“, verspricht die Bahnsprecherin.



Das beruhigt die Anwohner in Konz nicht. Sie beklagen sich, dass ja auch französische Züge durch die Stadt rollten, die nicht mit der modernen Technik ausgestattet seien. Diese Bedenken will die Bahnsprecherin zerstreuen. Der Bundestag habe ein Gesetz verabschiedet, das alte Güterwagen ab dem Fahrplanwechsel 2020/2021 in Deutschland verbietet. „Das Verbot von lauten Güterwagen gilt gleichermaßen für inländische wie auch für ausländische Wagenhalter“, sagt die Bahnsprecherin. Das Unternehmen habe zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 durch die Einführung eines lärmabhängigen Trassenpreissystems Anreize zur Modernisierung der Güterzüge geschaffen. Konkret bedeutet das: Wer laute Waggons auf die Strecke schickt, muss mehr bezahlen.