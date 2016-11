Konzer zahlen künftig mehr fürs Trinkwasser

Konz. Pro Minute ein Beschluss und keine Diskussionen dank exakter Vorarbeit der Ausschüsse. Nach nur 15 Minuten schloss Bürgermeister Karl Heinz Frieden die soeben erst eröffnete Sitzung. Zentrales Thema waren die Verbandsgemeindewerke: Geprüft und für gut befunden wurden die Jahresberichte und die Jahresabschlüsse der Werke. Hinzu kamen fünf kleine Satzungsänderungen für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung.

Kein Diskussionsbedarf

Extra

Ohne weitere Aussprache wurde eine leichte "Anpassung" der laufenden Entgelte für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Jahre 2017 und 2018 beschlossen. Bereits im September hatte der Werksausschuss einen entsprechenden Vorschlag ausgearbeitet und begründet. Aufgrund der klaren Vorlage sahen die Mitglieder des Verbandsgemeinderats keinen weiteren Diskussionsbedarf. Der Beschluss in Zahlen (alle Preise netto): Das Wassergeld steigt um 0,20 Euro/Kubikmeter auf nunmehr 1,95 Euro/Kubikmeter. Die Schmutzwassergebühr konnte von 0,20 Euro/Kubikmeter auf nun 2,45 Euro gesenkt werden.Wiederkehrender Beitrag für Wasser: 0,12 Euro/Kubikmeter und wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser: 0,05 Euro/Kubikmeter. Wegen erheblicher Investitionen in die Regenwasserbeseitigung (etwa der Bau von Regenrückhaltebecken im Tälchen, der TV berichtete) steigt der wiederkehrende Beitrag dafür um 0,10 Euro auf nun 0,57 Euro/Kubikmeter. Unter dem Strich steigt der Grundpreis für eine Durchschnittsfamilie (160 Kubikmeter Jahresverbrauch, 800 Quadratmeter Grundstück) um 58,21 Euro brutto pro Jahr, oder monatlich um 4,85 Euro.Vonseiten der Verwaltung heißt es dazu: Die Wasserpreise der VG Konz waren seit 2014 konstant. Der ständige Anstieg aller Kosten, die bei Betrieb und Unterhalt der Wasserversorgung anfallen, hat eine Preiserhöhung erforderlich gemacht. Gestiegen sind Material- und Lohnkosten für Reparaturen sowie die Strompreise für Pumpen und Steuerungsanlagen. Bei der Beseitigung des Regenwassers waren durch neue gesetzliche Auflagen zusätzliche Investitionen erforderlich (etwa Bau von Rückhaltebecken).Insgesamt, so die Verwaltung, blieben die Kosten für die Verbraucher in der VG Konz moderat - auch im Vergleich zu anderen Wasserversorgern in Rheinland-Pfalz. Dies zeige auch der freiwillige Leistungsvergleich von rund 140 kommunalen Versorgern in Rheinland-Pfalz (siehe Grafiken).Bürgermeister Frieden: "Für die VG Konz zeigen die Ergebnisse dieser Initiative, dass die Jahreskosten für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bei uns stets im Rahmen der kalkulierten Mittelwerte aller 140 Wasserversorger in Rheinland-Pfalz liegen."Laut Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses gab es beim Jahresabschluss 2015 der VG Konz keine Beanstandung. Auf Antrag wurde Bürgermeister Karl-Heinz Frieden sowie den Beigeordneten Joachim Weber, Walter Bamberg und Heinz Alfred Wößner einstimmig Entlastung erteilt. Einstimmig beschlossen wurde die Anschaffung einer rund 36 000 Euro teuren Tauchmotorpumpe für den Hochwasserschutz in Nittel. Eine irreparable Pumpe musste nach 16 Jahren durch ein generalüberholtes Reserveaggregat ausgetauscht werden. Die fehlende Reserve wird durch den Kauf der neuen Pumpe ergänzt. f.k.