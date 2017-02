L-138-Ausbau: Konzer Bürger dürfen mitgestalten

(red) Bei der Sanierung für die L 138 zwischen Nieder- und Obermennig ist nun die Meinung der Bürger gefragt. Der Bauträger Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier, hat dazu bereits in einer Anliegerversammlung interessierten Bürgern einen Planentwurf zum Ausbau der Ortsdurchfahrt L 138 von Konz-Niedermennig bis Konz-Obermennig vorgestellt.Nun sollen auch die Anlieger mitreden und Vorschläge machen können. Daher wurde vereinbart, sowohl die Pläne als auch die vorgestellte Präsentation über die Internetseite der Stadt Konz der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Pläne und die Präsentation stehen im Internet zur Ansicht und zum Download bereit. Die Anlieger haben nun vier Wochen Zeit, ihre Anregungen und Bedenken einzubringen und sich damit aktiv an der Planung zu beteiligen.Mehrere Abschnitte der L 138 wurden bereits ausgebaut, zuletzt wurde die Sanierung in Oberemmel und im Konzer Stadtzentrum abgeschlossen. Demnächst wird der schrittweise Ausbau der L 138 mit der Sanierung der Hauptstraße in Krettnach fortgesetzt. Nun liegen erste Pläne für die Sanierung über das 1,370 Kilometer lange Teilstück zwischen Nieder- und Obermennig vor.