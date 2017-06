Leichen-Ausstellung in Trier sorgt für Unmut

Extra: DIE AUSSTELLUNG KÖRPERWELTEN

Karl-Marx-Allee 34, 15320 Neuhardenberg. Das ist die Adresse im Impressum der bis zum 6. Juni im Trierer Messepark gastierenden Ausstellung "Echte Körper". Gibt man sie bei Google-Maps ein, landet die Suche in direkter Nähe der Schinkel-Kirche in Neuhardenberg, einem Dorf in der Märkischen Schweiz unweit der polinischen Grenze in Brandenburg. Ein Gebäude mit der Nummer 34 gibt es dort nicht.Dass Harald Sperlich, der Mann aus dem Impressum, dort wohnt, ist zweifelhaft. Aber an der Adresse ist ein altes Gräberfeld zu finden, das hinter der Evangelischen Kirche liegt. Dass der TV überhaupt auf die Suche nach der Adresse geht, hat einen Grund: Ein TV-Leser hat die Redaktion angeschrieben und sich über die angeblich wilde Plakatierung der Ausstellung aufgeregt. Die Macher hätten auf seinem Privatgrundstück Plakate angebracht und dabei Beschädigungen hinterlassen. Um sich darüber zu beschweren, wollte er herausfinden, wer hinter der Ausstellung steckt.Eine TV-Recherche aus diesem Grund ergibt: Dort, wo angeblich die Veranstalter der Ausstellung von Leichen beheimatet sein wollen, wurden seit 1823 die Mitglieder einer Adelsfamilie beerdigt. Der evangelische Pfarrer Thomas Krüger bestätigt: "Hinter der Kirche ist die Familiengrabstätte der von Hardenbergs." Prominentestes Mitglied war wohl Carl-Hans Graf von Hardenberg, der am 20. Juli 1944 an dem berühmten Attentatsversuch auf Adolf Hitler beteiligt war. Und: In der Kirche selbst, im Altar, wird das Herz des Erbauers des Mausoleums hinter dem Gotteshaus aufbewahrt: Staatskanzler Carl August von Hardenberg. Mit den von Hardenbergs hat der Veranstalter von Echte Körper jedoch nichts zu tun. Es ist nicht Harald Sperlich, wie im Impressum der Website angegeben, sondern Leon Sperlich.Dieser wohnt in Raduhn in Mecklenburg-Vorpommern. Kontaktdaten von ihm sind am Freitag nicht zu ermittlern. "Familie Sperlich ist eine Zirkusfamilie", sagt Bürgermeister Wolfgang Hilpert, der für Raduhn zuständig ist. Leon Sperlich habe die Ausstellung gemeinsam mit den Machern des großen Vorbilds Körperwelten organisiert (siehe Info). Ob die Adresswahl Absicht ist, wie der TV-Leser mutmaßt, ist am Freitag nicht herauszufinden, weil die Veranstalter nicht erreichbar sind. Aus Sicht der Messe- & Veranstaltungs GmbH in Trier, die den Sperlichs gegen Miete die Räume zur Verfügung stellt, läuft alles einwandfrei. Ob es neben den vom Leser angesprochenen Problemen mit den Plakaten weitere Beschwerden gegeben hat, ist unklar. Das Ordnungsamt der Stadt Trier kann sich dazu am Freitag auf TV-Anfrage nicht äußern.Körperwelten ist eine seit 1996 bestehende Wanderausstellung plastinierter Körper. Die Idee stammt von Anatom Gunther von Hagens. Die Konzeption der Ausstellung führt immer wieder zu kontroversen Diskussionen: Die Exponate kommen aus den USA und sind eine Leihgabe der Firma Corcoran Laboratories in Michigan, einem führenden Hersteller medizinischer Präparate für Universitäten und Krankenhäuser. Über das Body Donation Program (Körperspenderprogramm) verfügen die Spender, dass ihr Körper nach ihrem Tod der Ausbildung von Medizinern sowie der Aufklärung von Laien zur Verfügung stehen soll. Weil es sich um echte Körper handelt, gibt es viele Kritiker.