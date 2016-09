Wie die Polizei mitteilte, sei ein 49-Jähriger am Freitag kurz nach 17 Uhr mit seinem VW in Konz-Niedermennig auf der Heinertstraße (K 135) in Richtung der Straße "Im Sonnenschein" (L 138) unterwegs gewesen. Beim Abbiegen auf die L 138 nach links habe er die Vorfahrt eines sich von links nähernden 59-jährigen Motorradfahrers missachtet. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Er wurde nach Erstversorgung durch Rettungssanitäter und Notarzt in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren das DRK Konz, der Notarzt und die Polizei Konz.