Motorradfahrerin bei Unfall in Temmels schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei Saarburg kam es gegen 8.40 Uhr zu dem Unfall, als eine 30-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg auf der Bundesstraße aus Richtung Oberbillig kommend in Richtung Temmels fuhr. Wegen eines Rückstaus entschloss sie sich, an der Fahrzeugschlange links vorbeizufahren.



Rund 100 Meter vor der Ortseinfahrt Temmels bog eine 52-jährige Autofahrerin aus dem dortigen Wirtschaftsweg auf die B 419 ein und übersah offensichtlich die sich nähernde Motorradfahrerin. Beide kollidierten an der Kreuzung, die Motorradfahrerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom DRK in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Die B 419 war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde gesperrt.



Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an die Polizeiwache in Konz, 06501/9268-0.