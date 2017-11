Neue Fähre ist auf dem langen Weg nach Oberbillig

Der Weg führt laut dem Oberbilliger Ortsbürgermeister Andreas Beiling von dort über die Oder-Havel-, Elbe-Havel-, Mittelland- und Dortmund-Ems-Kanäle. Dann geht es weiter über Rhein und Mosel nach Oberbillig. Die genaue Position des Schubschiffes, das die Fähre transportiere, sei im Internet über die Anwendung Schiffsradar 24 nachzuvollziehen, sagt Beiling. Gleich nach der Abfahrt in Stralsund, wo zwei Spezialfirmen die Elektrofähre im Auftrag der Gemeinden Oberbillig und Wasserbillig produziert haben, musste sie eine Pause machen. Wegen Sturmtief Herwart, das am Wochenende in weiten Teilen Norddeutschlands gewütet hatte, musste das polnische Schubschiff gleich nach Beginn der Tour wieder in den Hafen. Am 12. November soll die neue Fähre im Merterter Hafen ankommen. Für den 25. November ist die Taufe der Sankta Maria II geplant. Ab diesem Tag soll sie ihre gleichnamige Vorgängerin ersetzen, die seit 1966 zwischen Wasserbillig und Oberbillig hin- und herpendelt.