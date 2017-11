Neue Oberbilliger Fähre ist fast da

Inzwischen ist die Orion II, wie das neue Schubschiff heißt, auf der Mosel unterwegs. Im Merterter Hafen, wo die Elektrofähre entladen werden soll, komme das Boot vermutlich am Montag an, sagt Beiling am Sonntag im Gespräch mit dem TV. Zurzeit fährt das Schiff kurz vor Bullay stromaufwärts.

Bis dahin muss sie noch ein paar Tests auf der Mosel bestehen. Gebaut wurde das Gefährt in Stralsund. Von dort wurde es in den vergangenen zwei Wochen über mehrere Kanäle und den Rhein bis zur Mosel transportiert (der TV berichtete).