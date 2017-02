Noch eine Baustelle an der B 419

Helmut Willkomm, Ortsvorsteher des 300 Einwohner zählenden Palzemer Ortsteils Kreuzweiler, sieht einige Beschwerden auf sich zukommen. Denn ab kommendem Montag, 6. Februar, wird die Bundesstraße.419 zwischen der Landesgrenze zum Saarland und Palzem wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt und die Umleitung führt über Kreuzweiler und Dilmar. Die Arbeiten sollen laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier bis Ende April dauern, falls die Witterung passt - also fast drei Monate lang.



Willkomm: "Für die Anwohner von Kreuzweiler und Dilmar wird das eine anstrengende Zeit, auch weil viel Schwerlastverkehr über die Straße fährt." Vor zwei Jahren habe schon einmal eine Umleitung durch Kreuzweiler geführt. Damals hätten sich viele beschwert. Weiter sagt Willkomm: "Die Umleitung hat vermutlich wesentlich zum schlechten Zustand der Ortsdurchfahrt beigetragen." Nun befürchtet der Ortsvorsteher, dass diese Fahrbahn nochmals ordentlich was abbekommt.



Der Schwerlastverkehr ist laut LBM auch ein Grund dafür, dass die Bundesstraße nun saniert werden muss. Dazu erklärt Frank Zimmer, Teamleiter Straßenbau beim LBM: "Dieser Streckenabschnitt hat einen hohen Schwerverkehrsanteil von zehn Prozent. Dadurch wird die Straße besonders beansprucht, was langfristig zu entsprechenden Schäden geführt hat." Der Fahrbahnbelag weise Risse und Verdrückungen, also Setzungen auf. Zu den Zahlen: 2010 wurden auf der Strecke rund 3380 Fahrzeuge gezählt, 340 davon waren schwere Fahrzeuge. Zimmer schätzt, dass aufgrund der steten Zunahme des Schwerverkehrs der tatsächliche Wert mittlerweile höher liegt.



Zur dieser Belastung komme das Alter der Trasse. Zimmer: "Die Bundesstraße hat aufgrund ihres Alters insbesondere im ersten Bauabschnitt, der von der Landesgrenze bis zum Steinbruch reicht, keine ausreichende Tragfähigkeit im Untergrund." Deshalb werde die Fahrbahn in diesem Bereich komplett erneuert.



Ortsvorsteher Willkomm schaut nun mit Argwohn auf die kommenden drei Monate. Doch was ihn - genauso wie Palzems Ortsbürgermeister Florian Wagner - ebenfalls nicht gefällt, ist die kurzfristige Informationspolitik in dieser Sache. Wagner sagt: "Die Arbeiten wurden mehrfach verschoben. Ich habe noch keine eineinhalb Wochen zuvor vom definitiven Baubeginn erfahren. Das ist nicht in Ordnung." Dies hängt laut Frank Zimmer vom LBM mit dem Winterwetter zusammen. Die Arbeiten seien Ende 2016 beauftragt, aber nicht begonnen worden, da die Planer davon ausgingen, dass die Arbeiten vor einem Wintereinbruch nicht fertiggestellt worden wären. Der Baubeginn sei zunächst auf Anfang 2017 und dann wegen des Frosts ab Mitte Januar auf den kommenden Montag verschoben worden. Die entsprechenden Stellen wie Polizei, Verbandsgemeinde- und Kreisverwaltung sowie Busbetreiber seien zeitnah informiert worden. Mit dem Steinbruchbetrieb inmitten der Baustrecke sei der Bauablauf zudem abgestimmt worden.



Die Baustelle bei Palzem, die die Pendler Richtung Saarland trifft, wird die zweite große Baustelle an der B.419 sein. 18 Autominuten entfernt bei Temmels wird noch bis voraussichtlich Ende Oktober an einem Kreisel gearbeitet (der TV berichtete mehrfach). Dort trifft es Pendler Richtung Trier und Luxemburg. Häufig bilden sich Staus, weil sich täglich rund 14.000 Autos an der Ampel vorbeizwängen. Info: Die Fakten zur Baustelle bei Palzem Dauer der Arbeiten: von Montag, 6. Februar, bis voraussichtlich Ende März

Kosten: 700.000.Euro, der Bund zahlt

Länge der Baumaßnahme: ein Kilometer

erster Abschnitt: von der Landesgrenze bis zum Steinbruch, 350 Meter lang. Die Einmündung zur L 132 Richtung Kreuzweiler wird unter halbseitiger Sperrung gebaut, so dass die Einfahrt immer möglich ist. In diesem Abschnitt wird die komplette Fahrbahn erneuert.

zweiter Abschnitt: vom Steinbruch in Richtung Palzem, 650 Meter lang. In diesem Abschnitt wird ein Teil des Asphaltoberbaus abgefräst und erneuert.

Umleitung: über die L.132, K.114 und K.111, sprich über Kreuzweiler und Dilmar