Norovirus in Karthäuser Seniorenzentrum

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Noroviren. Foto: Robert-Koch-Institut/Archiv

(Konz) Zwei Bewohner des DRK-Altenzentrums in Karthaus sind derzeit am Noro-Virus erkrankt. Das hat Heimleiter René Helbing am Dienstag auf TV-Anfrage mitgeteilt. Der erste Fall sei am Montag vergangener Woche aufgetreten.