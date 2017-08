Oberemmeler Weinfestival: Vier Tage Party im Tälchen

Extra: PROGRAMM DES 49. WEINFESTIVALS

Das Oberemmeler Weinfestival findet am kommenden Wochenende zum 49. Mal statt. Die Winzergemeinschaft des Konzer Stadtteils hat ein vielfältiges Programm für vier Tage zusammengestellt. Zwar gibt es in diesem Jahr keinen Festumzug, "aber vielleicht wieder 2018", sagt Hermann-Josef Benzkirch. Der Ortsvorsteher von Oberemmel mag über das 50. Weinfestival noch nicht zu viel verraten. "Nur so viel: Die Planungen laufen schon." Jetzt müsse aber erstmal das 49. Weinfestival vorbereitet werden.Seit gestern Vormittag sind die Organisatoren dabei, das Festzelt aufzubauen. Alle Winzer im Ort packen mit an. Arbeit machen vor allem die Weinstände und die Hauptbühne. Aber auch Wasserleitungen und Stromkabel müssen verlegt werden. Alois Kirchen freut sich, dass auf die Dorfgemeinschaft Verlass ist: "Viele unserer Helfer müssen wir gar nicht erst ansprechen. Sie stehen jedes Jahr am Mittwoch parat, um uns beim Aufbau der Zelte und Buden zu unterstützen."Und wie sieht es in Sicherheitsfragen aus? "Wir sorgen für die Sicherheit unserer Festgäste", sagt Benzkirch. Dazu habe man eigens Wachleute engagiert, die während des Festivals danach schauen, dass die Feierlaune nicht in Gewalt umschlägt. "Ich hoffe, dass - wie in den Vorjahren auch - alles und alle friedlich bleiben."Den Startschuss für die viertägige Party im Tälchen gibt die Band 5er WG aus Ayl morgen, Freitag, um 19.30 Uhr. Vor etwa zehn Monaten stand sie im Finale des landesweiten Musikwettbewerbs Rockbuster. Zwar hat es zu einem Podestplatz am Ende nicht gereicht, die Musiker stehen aber immer noch gemeinsam auf der Bühne, und es macht ihnen immer wieder hörbar Spaß, vor großem Publikum aufzutreten. Viel Erfahrung mit Live-Auftritten hingegen hat die Band Dompiraten, oft liebevoll als "Dompis" abgekürzt. In Oberemmel rocken die Musiker aus Köln zwar nicht wie Captain Jack Sparrow (Johny Depp) gegen Kapitän Barbossa (Geoffrey Rush) im Film "Fluch der Karibik" ums Überleben, aber das Ziel ist klar definiert: Das Publikum will bestens unterhalten werden.Für Samstag, 22 Uhr, verspricht die Band Feinherb "bodenständigen, rohen und knallharten Rock der 1960er, 1970er und 1980er". Die vierköpfige Gruppe aus dem Ruhrgebiet gibt den Liedern, die sie spielt, einen eigenen Sound.Auch wenn Abläufe, Soli oder Schlagzeug-Passagen nicht immer wie das Original klingen, haben die Zuhörer ausreichend Möglichkeiten mitzusingen. Das verspricht die Homepage der Band.Der Sonntag, 13. August, gehört zunächst der Winzerkapelle Ober-emmel und dem Musikverein Kastel. Ab 19.30 Uhr wird es laut. Die Pratzbähnt kommt aus Trier-Irsch und hat sich in den vergangenen Jahren von einer Karnevalsband zu einer Showband gemausert.Die sieben Musiker kombinieren Hard-Rock-Musik mit Blasmusik-Stil. Der Sonntag geht traditionell mit einem Höhenfeuerwerk zu Ende (22.30 Uhr). Laut Benzkirch ist der Weinfest-Montag immer wieder sehr gut besucht. Am 14. August gibt es nachmittags ein Programm für Kinder sowie ein Auftritt der Bambini- und der Kindergarde aus dem Tälchen. Zu Ende geht die 49. Auflage des Oberemmeler Weinfestivals mit der Gruppe Teamwork. Die neunköpfige Partyband spielt Rock, Pop, Soul, Funk und Hits der Top 40.Und vielleicht verrät das Organisationsteam ja auch am Rande des Festivals, die eine oder andere Idee, die sich bei der 50. Auflage des Weinfests in einem Jahr realisieren lässt.Alois Kirchen lässt durchblicken, dass die Festgemeinschaft sich über die Jubiläumssause 2018 schon reichlich Gedanken gemacht hat. Er verspricht, "das wird richtig gut". Mehr an Information lässt er sich bei dem Pressetermin aber nicht entlocken.19 Uhr, Eröffnung der Stände; 19.30 Uhr, Live-Musik mit der 5er WG; 21.30 Uhr, Livemusik mit den Dompiraten.20 Uhr, Einzug der Ehrengäste und der Weinmajestäten, offizielle Eröffnung durch die Winzerkapelle Oberemmel; 22 Uhr, Livemusik mit der Band feinherb.11 Uhr, Eröffnung der Stände; 12 Uhr, Frühschoppenkonzert der Winzerkapelle Oberemmel; 15 Uhr, musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Kastel; 15 Uhr, Weinerlebnisführung "Rund um den Riesling & Co."; 19.30 Uhr, Festweinprobe (ausverkauft); Live-Musik mit der Pratzbähnt; 23 Uhr, Höhenfeuerwerk "Agritiusberg in Flammen".ab 15 Uhr Kinderecke mit Siggi Merten; 15 Uhr, Weinerlebnisführung "Rund um den Riesling & Co."; 16.30 Uhr, Auftritt der Bambini- und Kinder-Garde aus dem Tälchen-Karneval; 21 Uhr, Band Teamwork.