Polizei: 81-jähriger Mann in der Konzer Domänenstraße von Autofahrer attackiert

Wie die Polizei mitteilt, sei der Rentner gegen 10.45 Uhr mit seinem Auto auf der Domänenstraße in Konz unterwegs gewesen. Seinen Angaben zufolge sei er dabei von einem dunklen BMW überholt und anschließend „ausgebremst“ worden. An einer Baustellenampel in Konz hätten beide Pkw dann anhalten müssen. Hier sei nun der Fahrer des dunklen BMW an das Auto des 81-Jährigen herangetreten. Der ältere Herr hatte zwischenzeitlich die Fensterscheibe seiner Fahrertür heruntergelassen, um den anderen Fahrer auf sein Fehlverhalten anzusprechen.



Doch der Fahrer des dunklen BMW habe den älteren Herrn zunächst angespuckt und beleidigt, anschließend schlug er dem alten Mann mit der Faust mehrfach ins Gesicht.



Bei dem Fahrer des BMW soll es sich um einen etwa 25-jährigen Mann gehandelt haben. Vor dem dunklen BMW habe noch ein weiteres Fahrzeug an der Ampel gehalten, aus dem eine junge Frau mit blonden Haaren ausgestiegen sei und den jüngeren Mann vom Auto des 81-Jährigen weggezogen habe.



Im Anschluss begab sich der ältere Herr in ärztliche Behandlung und erschien dann bei der Polizeiwache Innenstadt, um Anzeige zu erstatten. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Innenstadt (Telefon 0651/ 97790)