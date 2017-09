Promifaktor dank Günther Jauch - Fünftes Oldtimertreffen in Irsch

Das Wetter spielt an diesem Wochenende mit. Das Gelände rund um den Irscher Sportplatz ist fest in der Hand von Liebhabern alter Traktoren, Motorräder und Autos.Darunter ist auch ein Opel Olympia Caravan, Baujahr 1954, und somit zwei Jahre älter als sein Besitzer. Er gehört Günther Jauch. Auch wenn der beliebte Fernsehmoderator, Kanzemer Weingutsbesitzer und Oldtimerfan aus Termingründen nicht persönlich da ist, hat er dafür gesorgt, dass zumindest eines seiner Fahrzeuge dabei ist.Rund 250 Teilnehmer, die zum Teil eine weite Anreise haben, zeigen hier ihre Schätze. Sie kommen aus ganz Deutschland und auch Luxemburg. Mit von der Partie sind auch befreundete Vereine aus der Umgebung. Die Schmuckstücke wecken bei vielen Besuchern nostalgische Erinnerungen. "Die Fahrzeuge hier kennt man ja noch aus seiner Jugend", erzählt Andreas Zender aus Konz. "Ich finde es toll, dass es so viele Idealisten gibt, die sich damit beschäftigen und so viel Arbeit in die Fahrzeuge stecken", sagt er.Einer dieser "Idealisten" ist Alois Marx, Vorsitzender der Oldtimerfreunde Irsch und seit Frühjahr stolzer Besitzer eines Hanomag Kurier, Baujahr 1966. Der Traktor wurde speziell für Winzer gebaut und besitzt unter anderem eine Seilwinde und eine Spritzpumpe.Mit ein paar Traktoren hat der Verein vor 17 Jahren angefangen. "Wir wollten die alten Maschinen für die Nachwelt erhalten", sagt Marx. Heute hat der Verein 51 Mitglieder, die nicht nur Traktoren, sondern auch Motorräder und natürlich Autos sammeln und ihre Schätze hegen und pflegen. Jeder ist im Verein willkommen.Das Miteinander wird großgeschrieben. "Wir helfen uns gegenseitig. Man kann einen Kollegen immer um Rat fragen", sagt Marx. Dabei hilft auch die vereinseigene Werkstatt in der Volksbankhalle, die der Verein, gemeinsam mit der Karnevalsgesellschaft Irsch, 2011 in Eigenleistung erbaut hat. Der Vereinsvorsitzende betont dabei auch die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen des Ortes: "Ohne sie könnten wir ein solches Treffen nicht auf die Beine stellen."Und natürlich gestalten die Teilnehmer das Fest mit. Zum Dank erhalten sie kostenlose Verpflegung und können mit Wohnwagen und Zelten die Flächen neben dem Sportplatz nutzen. Die Resonanz in der Bevölkerung ist mehr als nur positiv. Auch die Kinder haben ihren Spaß. Das jährliche Kelterfest hat der Verein in die Veranstaltung integriert. Dort erleben die Kinder mit eigenen Augen, wie aus Äpfeln Apfelsaft entsteht. Den dürfen sie natürlich auch direkt trinken.