Radfahrer halten Zug am Konzer Bahnhof auf

Foto: Frank Goebel

(Konz) Die Bundespolizei ist am Montag gegen 19 Uhr bei einem Vorfall am Bahnhof Konz eingeschritten: Zwei Radfahrer sollen eine Zugbegleiterin beleidigt haben, sagt Stefan Frücht, Pressesprecher der Bundespolizei in Trier.