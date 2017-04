Rassistische Schilder in Konz rufen Polizei auf den Plan

(Konz) Bisher unbekannte Täter haben laut Polizei in der Nähe des Asylbewerberheims in der Roscheider Straße in Konz selbstgebastelte „Verkehrsschilder“ aufgehängt und so ihre „fremdenfeindliche Gesinnung zum Ausdruck gebracht“.