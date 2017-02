Rauch in einem Hochhaus in Konz: Bewohner müssen Gebäude verlassen

Foto: Wilfried Hoffmann SONY DSC Foto: Wilfried Hoffmann SONY DSC Foto: Wilfried Hoffmann Previous Next

(Konz) Eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Konzer Theodor-Heuss-Straße hat am Sonntagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand.