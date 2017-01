Schlägerei am Bahnhof Konz: Notarzt versorgt 47-Jährigen

Gruppe Jugendlicher greift Mann an

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv Foto: dpa

(Konz/Trier) Die Polizei fahndet nach Jugendlichen, die an Silvester am Konzer Bahnhof einen Mann zusammengeschlagen haben sollen. Was genau passiert ist, steht nicht fest.