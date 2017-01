So wehte Sturm "Egon" in der VG Konz

Die Pellinger Wehr war ebenfalls mehrmals im Einsatz. Ein Baum ist mitten im Ort auf eine Straße gestürzt, weitere auf die B 268 zwischen Trier und Pellingen. Wegen umgestürzter Bäume auf der Wiltinger Kupp habe die Einsatzkräfte in Wiltingen alle Hände voll zu tun gehabt. Weitere sturmbedingte Einsätze gab es laut Gaspar im Konzer Tälchen.



Unabhängig von dem Sturm waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Deutschen Roten Kreuz noch am frühen Morgen im Einsatz. Gegen 5.20 Uhr riefen Anwohner in Oberemmel die Feuerwehr um Hilfe. Im Untergeschoss eines Hauses brannten Elektrokabel. Als die Feuerwehr eingetroffen sie, habe es stark gequalmt, heißt es. Deshalb haben die Oberemmler Wehrleute schnell weitere Kräfte aus Konz, Niedermennig und Wiltingen hinzugerufen. Das Feuer war schnell gelöscht. Während des Einsatzes war die Oberemmeler Hauptstraße zeitweise voll gesperrt.