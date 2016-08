Sommerhitze: Dachstuhl von Hühnerstall in Oberbillig brennt ab

In Oberbillig bei Konz hat am Freitagmittag ein Hühnerstall Feuer gefangen. Verletzt wurde dabei niemand.



Wie die Polizei mitteilt, war in einem Garten eines Einfamilienhauses das Dach eines Hühnerstalls in Brand geraten, in dem Stroh gelagert war. der Besitzer konnte seine Hühner in Sicherheit bringen, sodass auch diese unbeschadet blieben.



Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so das weitere Ausbreiten des Feuers verhindern.



Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, Hitzestau kann nicht ausgeschlossen werden.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Oberbillig, Konz und Nittel. Die First Responder Obermosel und die Polizei Konz.